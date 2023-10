Los mejores 50 raperos en español de la historia, según Rolling Stone

La nota publicada por Rolling Stone repasa los inicios del rap, que nació en la época de los 70' en el Bronx, Nueva York. Asimismo, relata la aparición de las primeras canciones de rap en español, nombrando a artistas como P.J. LaBoy con ‘Baya latinos’, Joe Bataan y su versión en español de ‘Rap o Clap O’, o Perucho Conde con ‘La cotorra criolla’.

Menciona como un dato destacado que "en 1980 tres disc jockeys de Medellín hicieron la que vendría a ser la primera grabación de rap en Colombia (‘Rappers at Night’) sobre una pista de ‘Good Times’, de Chic. Por otra parte, algunos también recuerdan a Mr. Schick, de The Mean Machine, y su ‘Disco Dream’ de 1981, como el primer caso en el que un artista del hip hop presentó sus rimas en español".

"Este es un año para recordar y rendir tributo a las más grandes figuras en la historia del rap que se ha hecho en nuestro idioma, por eso nuestro equipo editorial ha invitado a algunas personas expertas para dar forma al presente listado, que busca aplaudir a quienes nos han hecho poner el puño en alto con sus rimas en castellano", se lee en la publicación.

En la lista aparecen artistas colombianos como Crack Family, N. Hardem, La Etnnia y Alcolirykoz. También aparecen los argentinos Trueno y Wos, Residente, Kase O, los venezolanos Akapellah y Lil Supa, y muchos más.

Lista:

50. Bocafloja

49. Snow Tha Product

48. Lápiz Conciente

47. Tempo

46. Portavoz

45. Rapsusklei

44. Mare Advertencia Lirika

43. Hispana

42. Las Ninyas del Corro

41. Crack Family

40. N. Hardem

39. Daddy Yankee

38. Rapper School

37. Gera MX

36. Aczino

35. Apache

34. Foyone

33. Original Juan

32. Norick

31. Santa Fe Klan

30. Trueno

29. 7 notas 7 colores

28. Alemán

27. WOS

26. ToteKing

25. Cartel de Santa

24. Illya Kuryaki and the Valderramas

23. Gabylonia

22. SFDK

21. El Chojin

20. La Etnnia

19. Rxnde Akozta

18. Mexicano 777

17. Lil Supa

16. Alcolirykoz

15. Arianna Puello

14. Rocca

13. Residente

12. Akapellah

11. Violadores del Verso

10. Tego Calderón

9. Orishas

8. Los Aldeanos

7. Mala Rodríguez

6. Control Machete