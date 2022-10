¿Cómo los padres de Leandro Díaz se dieron cuenta que era ciego?

“Me fui vinculando poco a poco a las canciones que cantaba la tía, pero como todos los años íbamos a una finca de mi abuela, allá escuchaba los acordeones y me fui familiarizando con la música”, contó.

“No tenía quien me orientara, por eso, cuando escuchaba que me decían sombra, me acercaba y encontraba que no me daba sol y me daba cuenta que allá había sombra, y así fui encontrando las palabras y los sentidos sin alguna orientación”, puntualizó el cantante.

El estreno se llevó a cabo el 19 de septiembre en ‘Canal RCN’ y cautivó a los espectadores desde el primer capítulo con la vida de uno de los juglares más importantes de la música vallenata.