Leandro Díaz: ¿Cuál es la historia de Matilde Lina?

"Bueno para mi Leandro era un buen compositor, el hombre que me inmortalizó, el hombre que hizo la canción más bonita, yo lo apreciaba mucho por eso, pero como hombre para mí no lo quise (...) o tenía mis hijos y yo no iba a dejar mis hijos por él, él no iba a dejar a sus mujeres por mí. Pero él me decía: vamos a ser felices Matilde, vamos a vivir juntos", agregó.

Tiempo después, Leandro Díaz se casó con Helena Clementina Ramos Ustáriz, con quien tuvo 5 hijos, entre ellos, Ivo Díaz.