La cineasta Laura Mora va rumbo a grandes festivales

Por otra parte, destacando el camino que se ha ido labrando con esfuerzo de mujeres y hombres colombianos en la industria del cine, la directora se negó a reconocerse a sí misma como pionera, mas sí expresó gratitud por “un montón de mujeres que me han precedido”.

Igualmente añadió que “me parece curioso porque sí, quizás hay más hombres directores por ahora, pero lo que se viene es una camada de mujeres directoras impresionantes”.

Y si bien admitió el honor de ser el primer nombre de mujer del país en un clase A, aclaró que “el cine no ha hecho sino regalarme mujeres maravillosas y este camino no es gratuito, también ha sido porque yo he sido inspirada y he sido apoyada por otras mujeres maravillosas”.

“El cine como industria y movimiento artístico está lleno de mujeres productoras, diseñadoras de producción, guionistas. Si bien esta película (‘Los reyes del mundo’), que paradójicamente tiene puros protagonistas hombres, pero que reflexiona mucho sobre la masculinidad, tiene un equipo detrás lleno de excelentes mujeres: Marcela Gómez en el diseño de producción, Ana María Acosta en el vestuario, Cristina Gallego y Mirlanda Torres desde la producción, finalmente María Camila Arias y yo escribimos el guión”, acrecentó dando mérito a todas las colaboradoras que hicieron posible el producto final a presentar en el festival español.

Laura Mora, de 41 años, sigue en su travesía tras haber estado al frente de producciones como ‘Escobar, el patrón del mal’, en TV, y películas como ‘Matar a Jesús’ o ‘No sos vos, soy yo’, de Netflix.

También dentro de sus pergaminos se encuentra un Premio India Catalina y participaciones destacadas en el Melbourne Latin American Film Festival, Women on Film de Canadá, el Festival de Cine de Guanajuato de México, entre otros.

Ahora, va por la gran hazaña en San Sebastián, mismo escenario que vio debutar algunas de las películas más importantes de la historia del cine como o Vértigo y North by northwest de Alfred Hitchcock, o Star Wars de George Lucas o donde directores como Francis Ford Coppola, Pedro Almodóvar y Roman Polanski han dejado su huella.