Laura Acuña agradece apoyo de Diva Jessurum en sus inicios: “No tenía ropa”

Fue en el programa ‘Fuera de lugar’ cuando los colombianos empezaron a ver el rostro de Laura Acuña en la pantalla nacional, a lo que manifestó que no sabía nada de fútbol y en eso consistía esta sección.

Ante ello, Acuña quiso explorar otro ámbito, por lo que se vio obligada a buscar al director del canal quien le explicó las vacantes disponibles.

“Él me dijo que tenía vacantes solo para entretenimiento. Me pusieron un promter para leer, llegué en jean, tenis y una blusa, no tenía ni ropa”.

Sin embargo, Jessurum resaltó que todos quedaron admirados con su talento: “Era divina, lo hizo como si toda la vida hubiese estado ahí, era segura, relajada, tranquila y a la media hora la decisión estaba tomada”.