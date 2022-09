José Inocencio contó en La Voz Senior que la música lo rescató del párkinson

‘Chencho’, como dijo José Inocencio que le dicen sus amigos y llegados, y quien se dedica a la docencia, contó luego de cantar su historia de vida, detallando que padece de párkinson, pero que la música lo rescató de la enfermedad.

“Estoy cumpliendo un sueño, porque soy paciente de párkinson y la música es la que me tiene aquí parado. Es como mi terapia. Esta enfermedad dentro de sus modalidades es diferente para todas las personas, acaba con la voz, y yo estoy luchando y no quiero que me acabe”, dijo José.

Inocencio recibió el cariño de los presentes en el estudio y de los jurados Andrés Cepeda, Kany García y Nacho.

Para anunciar con qué jurada se iba, Trejoz González recitó una copla y finalmente eligió a la cantante puertorriqueña para que sea su profesora el resto de su participación en el reality show.