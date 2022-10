Chencho sigue ganando logros en La Voz Senior, pese a sufrir de Parkinson

“Qué bonito, agradecida de que me cuentes tu historia y todo lo que para ti representa esta condición que, en vez de representar una barrera, representa todo lo contrario, a la posibilidad de que por medio tuyo, otra gente normalice este tipo de condiciones y que encuentren en ti que siempre hay maneras de echar hacia adelante y de encontrar en la música otra forma de terapia, que mucha gente no se da cuenta. Muchos cantan por cantar y tú le has encontrado un sentido a tu manera de cantar y de interpretar”, fueron las palabras que Kany García le dijo al participante que venció en la última batalla de los ‘knocauts’ en La Voz Senior.