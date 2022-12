La Segura le dio costosos regalos de Navidad a dos de sus empleadas

Esto sería con el fin de retribuirle el apoyo y el trabajo que realizan a diario en su hogar.

La caleña contó a través de sus historias de Instagram cuál fue el obsequió y cómo supo elegirlos acorde a lo que necesitaba cada una.

“Ayer se creó una conversación muy normal, estaban hablando entre ellas dos y luego me preguntaron algo a mí. Entonces Paola —la que me ayuda en mi casa— le preguntó a Lau (asistente personal): - ¿Cuál es tu sueño en este momento?-, ella dijo: Como me estoy pasando de casa y siempre vivo en amoblado no tengo como nada, no tengo cama, no tengo nada”.