Presentadores de ‘La Red’ hicieron homenaje a Mary Méndez, esta es la razón

“Ustedes no saben determinar qué es lo que nosotros sentimos por Mary Méndez... Lo cierto es que estamos en el mes de la mujer y la queremos celebrar de esta manera”, expresó Frank Solano, minutos antes de que rodara el emotivo video.

Sonrojada, Méndez agradeció a sus compañeros por todo el homenaje.

“Me he quedado sin palabras, nunca me lo imaginé, no lo esperé. No tengo más que agradecerles”, manifestó la presentadora de ‘La Red’.

Por su parte, llamó la atención el mensaje de Juan Carlos Giraldo, quien manifestó: “Mary más que una amiga parece un amigo, no anda con delicadezas, sensiblerías, la queremos y la respetamos como es... ella es la reina”.