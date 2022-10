La periferia, una conexión entre familia y futuro, llega a Prime Video

La Periferia: Conexión al Futuro es una producción de Amazon Studios y Warner Bros Television, en asociación con Kilter Films. Los productores ejecutivos de La Periferia: Conexión son el creador y showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), el director Vincenzo Natali (In the Tall Grass), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan y Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld), y Steven Hoban (In the Tall Grass).

Finalmente, la historia basada en el gran éxito literario homónimo de William Gibson está disponible desde ese 21 de octubre en la plataforma mencionada.