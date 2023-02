María Nelfi Duque, del equipo de Maía, renunció a ‘La Descarga’

Maía llegó al campamento buscando a María Nelfi para ensayar el tema que cantarían juntas próximamente, pero, para su sorpresa, encontró a la mujer completamente afligida y con una decisión clara: irse de la competencia.

“No puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set y eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo nunca lo he hecho. Me quiero retirar porque el miedo de volver a fracasar lo tengo pendiente, pero no quiero defraudarte”, le expresó la anciana a la artista en medio del llanto.

“Tengo bloqueada la mente, tengo miedo de subirme a una tarima. Después de lo que pasó no hallo qué hacer”, aseveró.