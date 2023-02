Fuerte discusión protagonizaron participantes de ‘La Descarga’

La concursante le respondió que nunca ha sido partidaria de esas situaciones. “¿Qué? Me da mucha pena con usted, pero jamás he sido partidaria de esas cosas. A mí me respetas. He sido muy clara, ninguno me gusta solo me parecen interesantes. Yo no siquiera me he metido contigo”.

Debido a toda la discusión, algunos participantes decidieron intervenir para que los aires no se caldearan aún más.