Koral Costa le pidió matrimonio por tercera vez a Ómar Murillo

“Me has apoyado siempre, me conociste aguantando hambre, pasando necesidades y tú ya estabas en tus medios y me diste la mano y a pesar de que estabas con 1000 mujeres divinas alrededor y yo era una niña que no tenía ni ropa con que vestirme, así me aceptaste y hoy te doy las gracias y por eso por tercera vez te digo que te cases conmigo”, fueron las palabras que Costa le dijo a Murillo.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram un video del momento, luciendo un vestido corto de tonalidad satinada, mientras que Murillo tenía atuendo naranja en tendencia.