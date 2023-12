“La canción ‘Se metió el león’ tiene toda la alegría del barranquillero”

El cantante Lowe León es consciente de ello, y como buen currambero decidió crear un merengue urbano titulado ‘Se metió el león’, el cual prevé, puede ser ideal para disfrutar las fiestas que se avecinan.

Barranquilla es toda una joya del Caribe. Ser orgulloso de haber nacido en esta ciudad no es solo un sentimiento, es una conexión profunda con sus raíces y así lo siente Lowe.

“Es un merengue urbano con sonido internacional en víspera de cierre de fin de año que con toda la energía, el sabor y la alegría que caracteriza al barranquillero. Muy seguramente nos pondrá a bailar lo que resta del año y por qué en Carnaval”.

El cantante y compositor del género pop urbano se lanza a esta aventura musical en el año 2006 concursando en el reality colombiano FACTOR X 2006 en donde tuvo la oportunidad de demostrar su talento con composiciones inéditas y versiones de covers que lo llevaron a tener un buen desempeño en el reality junto con su grupo AMS5.

“Desde chiquito en realidad siempre saqué mis actitudes hacia el arte, hacia el baile, hacia el canto, hacia la actuación, hacia la locución, hacia todo esto. Pero digamos que cuando tenía unos 15 años más o menos. Comencé a tener ese contacto con compañeros del curso que les gustaba la música y como que nos dimos a la tarea de dejar fluir ese talento en cuanto al canto, el baile y la composición”.

Después de muchos años en el exterior, León vuelve a su país Colombia en el año 2019 con un concepto musical tropical urbano derivado del Pop Latino y con fusiones irreverentes con ritmos como el regional mexicano, sin olvidar nunca su raíz.

“Comenzó una serie de sucesos en mi vida, me alejé un tiempo de la música, me dediqué también a crear empresas, me fui del país, luego volví. Y nada, todo lo que ustedes ya saben, ha sido la verdad un camino largo, para eso el 2019 retomé y llegué a Colombia con una propuesta de merengue urbano. Obviamente ya habiendo vivido en Miami, en los Estados Unidos, me nutrí de toda esa cultura latinoamericana que se basa ya entre los cubanos, dominicanos, venezolanos, colombianos, puertorriqueños. Y traje un poco de esa mezcla y la adapté al merengue urbano”.

Se destaca por amar con pasión y crear música con responsabilidad, viene con propuestas musicales atrevidas y derivadas de su amor por este arte que lleva en su sangre por descender de una familia melómana. También estuvo un tiempo explorando la música regional mexicana.

“Hice unas exploraciones dentro de la música regional, que tuve la oportunidad en los Estados Unidos también de escuchar, para el lado del West, allá en Dallas. Y llegué, hice una canción que se llama El Cabrón, para ese momento, y luego de El Cabrón comencé a hacer otras canciones populares, o regional mexicano, obviamente con mi toque”.

León es un cantautor extremadamente sensitivo. Se caracteriza por ser un sobreviviente de las dificultades de su infancia y trabaja día a día sin desenfocarse en hacer de su hábitat un lugar seguro para quienes entran a su entorno y quienes logran conocer su verdadera esencia.

“La canción salió en media hora. Fue un momento, una musa, en un momento estaba en la ciudad de Medellín, esta canción no se iba a lanzar. La idea era llegar aquí a Colombia. Mi productor llegaba de Los Ángeles, yo llegaba de España. Otro colega que vivía aquí en la ciudad de Barranquilla, compositor, llegaba ahí a Medellín. Y bueno, salió esta canción, la idea era terminar de componer y devolverse. Pero bueno, una corazonada me dijo a mí, esta canción me gusta, es una temática buena”.

‘Se metió el león’ la compuso junto a su productor musical Juan Francisco Parra y Benjamín Cordero en un campamento musical en la ciudad de Medellín.

El videoclip se desarrolla en un ambiente colorido con mucho baile que invita a la fiesta, donde Lowe León, se arriesgó a mostrar su faceta irreverente con enfoque a sus raíces barranquilleras. En su sangre vive el Carnaval, el baile, el color, la música latina y la pasión en la mezcla de ritmos a la hora de componer y crear música. genera la energía que proyecta la canción.

La creación de música es un proceso fascinante que permite a los artistas expresar sus emociones y conectarse con su audiencia de manera única. En el mundo musical, cada canción cuenta una historia propia, y conocer los detalles detrás de la composición puede enriquecer aún más la experiencia para los oyentes.

“Me fascina componer, tengo una familia de compositores, mis abuelos, mis abuelos, mis tíos, todos son cantantes, arreglistas, compositores, músicos, locos, bohemios. Entonces vengo como de esa vera familiar con una responsabilidad enorme por el arte, por la música y por la composición”.

La ambición de colaborar con artistas destacados, como Shakira, es un sueño que impulsa a muchos talentos y para Lowe esta estrella mundial no es la excepción.

“Yo la verdad, anhelaría también hacer un feat con mi compatriota Shakira, que es una persona a la cual admiro muchísimo desde el punto de vista como profesional, como madre, como artista, una mujer muy versátil, que puede salir con un bolero, que puede salir con un berengue, que puede salir con una canción pop romántica, que puede salir con tantas fusiones”.