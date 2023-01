La producción secreta que rodó la banda U2 en la Alta Guajira

La banda de Rock irlandesa U2, es una de las más afamadas a nivel mundial, no solo por su repertorio, sino también por las labores sociales que lideran y también por la calidad de sus videos musicales.

Precisamente en búsqueda de obtener los mejores resultados en este último aspecto, los liderados por el vocalista Bono, fijaron su mirada en Sudamérica para el rodaje de su último proyecto audiovisual. Fue la Alta Guajira colombiana, el lugar que decidieron visitar para darle vida a su propuesta.

EL HERALDO conoció detalles de lo realizado por esta agrupación fundada en 1976 en Dubilín, Irlanda, que ha ganado renombre con canciones como: With or Without You, One, Beautiful Day, Pride, entre otras.

Una fuente cercana al proyecto contó que la pre producción en busca de locaciones en La Guajira demoró aproximadamente un mes. La producción como tal se llevó a cabo el jueves 19 de enero, en el desierto de Carrizal, ubicado entre el casco urbano de Uribía y el Cabo de la Vela.

Alrededor de 50 personas participaron como extras, para ello participaron en un casting en el que el requisito principal era que tuvieran rasgos europeos, asiáticos, afro y latinos. No hubo límite de edades (desde jóvenes hasta adultos mayores), participaron del rodaje.

Sobre el rodaje como tal este medio conoció que tuvo una duración de 12 horas, y que la pieza audiovisual será la que la banda utilizará en su próximo tour de conciertos.