Kristina Lilley se le está cayendo el cabello en su lucha contra el cáncer

La actriz sorprendió a sus seguidores el pasado mes de noviembre con una noticia poco alentadora sobre su salud. Lilley publicó un video en Instagram en el que confesó que nuevamente fue diagnosticada con cáncer de seno.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, afirmó