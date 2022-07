Khloé Kardashian espera su segundo hijo con Tristan Thompson

Según la publicación, la hermana de Kim Kardashian ha estado abierta desde hace tiempo a hacer crecer a su familia.

De hecho, sus intentos por concebir un segundo hijo a través de la fecundación in vitro y la asistencia para la fertilidad se documentaron en el programa emitido en televisión "Keeping Up With the Kardashians", un reality show sobre una de las familia más conocidas de EE. UU.

Si bien Kardashian y Thompson han tenido una relación romántica tumultuosa que terminó en diciembre, han decidido volver a "comunicarse" debido a la llegada del nuevo bebé, asegura la fuente.