“La vida trajo a alguien a mí”: Karol G le habría dado oportunidad al amor

En la letra de sus últimas canciones la paisa a compartido son sus seguidores un poco de su vida sentimental y los estragos que ha pasado en su búsqueda del amor; sin embargo, explicó que llegó el momento de pasar la página y darse una oportunidad en el amor.

Así lo dejó claro ‘La Bichota’ durante una entrevista para The New York Times, en la que indicó que a pesar de no querer enamorarse, la vida le brindó a una persona que la hace sentir feliz.

"Yo no quería enamorarme de nuevo. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como sentirme feliz de nuevo, por lo que quería compartir momentos con otra persona de nuevo", dijo durante una entrevista con The New York Times.