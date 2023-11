Juanes contó cómo fue su experiencia con ovnis y extraterrestres

"Fue increíble la verdad, fue increíble porque antes de que eso me pasara, creía en eso (los extraterrestres) pero nunca me había tocado. Estábamos en Ginebra, Suiza, en un evento. Era la una de la mañana (…) En Latinoamérica eran las seis de la tarde no teníamos sueño. Literal, estábamos en el balcón sentados, tomando cerveza y viendo la ciudad. Era la una de la mañana, no había absolutamente nadie en la ciudad, ni una moto. Nada, nada, silencio absoluto". relató al programa de televisión Buen día, Colombia.

Y agregó: "De repente, al frente, empezamos a ver cinco luces gigantes, y lo primero que pensamos, 'ah, ok, el aeropuerto, aviones que van a aterrizar en el aeropuerto'. Y vimos estas luces que no se movían para ninguna parte, sino que estaban estáticas".

Vale destacar, que el artista colombiano tiene creencias es sobre la vida alienígena y extraterrestre, por lo cual con lo que vio en ese momento reforzó sus ideologías.