¿Juan Duque le respondió a Lina Tejeiro indirecta sobre el rímel de pestañas?

“Solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad. Fue una decisión de ella que yo respeté y está bien. Hace más de 15 días que ya habíamos cortado comunicación. Como por darle su espacio; más que todo por darle espacio a ella, entonces bueno… en la buena pa’ todos”, aseguró a través de un video publicado en redes sociales.

Luego de las declaraciones del intérprete de ‘Chimbita’, la modelo y actriz Lina Tejeiro se había mantenido en silencio, hasta este jueves 10 de noviembre, al compartir una polémica publicación en su cuenta de Twitter.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo use y me dejó las pestañas lindas, pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía. Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y, como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió.