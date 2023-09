Inés Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas revelaron detalles sobre su relación

“Nosotros tratamos de no dormirnos peleando, porque si uno deja avanzar la discusión, esa vaina termina en un rollo que a veces uno no sabe ni donde comenzó y es fundamental”, reveló Jorge Alfredo.

Al tiempo, mencionó algunas recomendaciones que le han dado a lo largo de su vida, referente a su matrimonio. “Mi papá me marcó y me aconsejó, nos fuimos a comprar unas cosas del apartamento y yo intervenía, el color, no sé qué y él me alejó y me dijo, ‘déjala que ella haga todo eso, ella quiere tener un hogar y una casa bonita para ti, tú secúndala’”, comentó el presentador.