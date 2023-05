Jorge Enrique Abello ha recibido amenazas por su papel en ‘Ana de nadie’

Abello, en sus redes sociales, aseguró que se ha esmerado mucho para lograr que lo odien por su personaje. Agregó que ese odio se lo ha ganado a pulso. Todo esto en referencia a que si lo odian, es porque está haciendo bien su trabajo.

"Pude haberlo hecho más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran. Todo el mundo me dice que me odia, pero ese odio me lo he ganado a pulso. Había escenas de la novela en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros. Ha sido un reto representar a alguien así”, escribió en sus redes.

Las amenazas las confirmó el programa ‘Bravíssimo’ del canal CityTv. En una publicación donde muestran algunos datos de la novela, revelan que el actor confesó haber recibido algunas amenazas por su papel.