Agrupación de Jhonny Rivera sufrió fuerte accidente en La Línea

De acuerdo con el artista, sus músicos debieron viajar por tierra en tres camionetas para llegar hasta Yopal, Casanare, donde tenían una presentación, pero luego de varios kilómetros recorridos, en el sector de la vía La Línea uno de los vehículos se estrelló, quedando totalmente destruido.

“Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poderles cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas”, explicó Rivera.

Por fortuna, en el hecho ninguno de los músicos resultó herido.