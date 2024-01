Jessica Cediel creó polémica en redes al mostrar imágenes de sus cirugías

Finalmente, hizo recuento de las cirugías a las que debió someterse y como fue el proceso de recuperación para recuperar la salud de su cuerpo.

“Contexto para quienes amablemente me preguntan:”

El primer vídeo en vestido de baño es de diciembre de 2023.

El segundo vídeo es de mi última cirugía en junio de 2022.

El tercer vídeo es de mi 4 cirugía en diciembre de 2019.

La primera foto es de febrero 2020 durante mi proceso de recuperación.

La última foto es en enero de 2024.

Luego de la publicación decenas de internautas expresaron sus voz de apoyo: “Dios te acompaña te bendice y te cuida. Nos ayuda, nos orienta. Me alegra mucho verte bien”; “¡Te amo amiga! Eres una sobreviviente y la gente debe saberlo”; “Que bonito testimonio, es un testimonio para las mujeres que seamos más prudentes con lo que le realizamos a nuestro cuerpo no está mal las cirugías plásticas hay que hacerlas con prudencia Dios te bendiga”.

Por su parte, otros criticaron el post por las fuertes imágenes: “Perdóneme pero discúlpeme Dios no tiene nada que ver en eso, eso no es de Dios es de del humano eso es vanidad, no estuvo conforme con lo q Dios le dio y se puso eso y tuvo consecuencias y se tuvo que operar para retirarse algo que no es de su cuerpo”; “Digamos que el video trae sensaciones inesperadas. Estoy en el cielo, cuando ¡pun!”; “Para que publicas eso tan horrible...”; “No entiendo una mujer que habla tanto de Dios y mantiene en calzones”.