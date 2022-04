Jennifer López anunció su compromiso con Ben Affleck

López y Affleck empezaron a verse de nuevo el año pasado, después de que la autora de éxitos como "Jenny from the Block" terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el protagonista de "Gone Girl" acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La pareja, apodada "Bennifer", se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: López tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner.

López, de 52 años, y Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.