Jason Momoa, de los personajes despiadados a la fantasía familiar

A su vez, su compañero le contó a esta casa editorial que, desde su perspectiva, la situación no fue diferente. “Simplemente creamos una sensación de familia maravillosa. Ella fue criada por unos padres increíbles, entonces logró hacerme sentir así sin esfuerzo. Ella tenía mucha energía hermosa y es divertida. Acabo de tener una gran compañera para actuar, así que se sintió como hacer trampa, no como trabajar, el trabajo no debería ser tan fácil. Nos mimaron mucho. No obstante, creo que es la última niña con la que trabajaré (risas)”, comentó Momoa.

Por otro lado, el estadounidense se refirió a sus cosas favoritas en este filme, el cual tenía muchos aspectos diferentes a sus trabajos anteriores. “Me encantó la dinámica familiar. Amé el punto de buscar el alma y también el concepto de imaginación. Fue como hacer de cada cosa una aventura. Es muy mágico”, admitió.

Finalmente, los actores le contaron a este medio cómo fue hacer una escena en la que la pequeña protagonista, que tiene casi la mitad de la estatura de Momoa, lo retiene como falso prisionero y lo zarandea de un lado a otro, golpeándolo. Si bien solo se trataba de una estrategia para lograr escapar de los enemigos, la realización de ese momento supuso un gran trabajo, ya que tenía que parecer real (tanto en la historia como en pantalla).

“Así es como casi rompí el set cada vez que lo intentamos. Me sentí tan mal. Pero cada vez que volvíamos a tratar, él realmente solo me decía: empújame fuerte contra el mundo y yo me sentía tan mal por tener que hacerlo”, afirmó riéndose al recordar. “Pero una vez comenzamos a hacer el corte que terminó en la película, lo golpeé contra los archivadores y toda la pared se derrumbó encima de él y yo me seguía sintiendo mal. Pobre, pensé. No en tanto, yo me decía en mi mente: mantente en el papel, mantente en el papel porque estaba segura que se veía muy bien en la cámara y así era, pero me sentí tan mal por lastimarlo”, compartió Marlow Barkley.

Jason Momoa, quien sufrió los cómicos golpes, no pudo contener la carcajada al recordar este fragmento. “Me encantó esa parte. Amé eso de hacer una pequeña escena de acción con ella y luego hacer que me golpeara. Sabes, era obvio que eso iba a ser divertido. Obviamente, he hecho acrobacias toda mi vida, así que sé que me debía arrojar a ese archivador y me lancé demasiado fuerte. Ella logró el ritmo perfecto para que se viera real, además estaba tan pendiente de sus líneas que todo salió bien. Yo sí estaba tan concentrado que me olvidé de mi diálogo, me olvidé hasta de mi vida”.