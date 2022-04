“Nunca quise casarme con Will”: Jada Pinkett-Smith

La actriz compartió que durante su boda sintió mucha presión y recordó haber “llorado en todo el camino hacia el altar”. Y agregó: “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”.

También, indicó que se sintió obligada por su madre, Adrienne: “lo hicimos porque ‘Gammy’ -apodo que Jada le puso a su mamá- estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’”, afirmó.

Por su parte, el actor Will Smith aseguró en su momento: “desde que tenía cinco años me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”.