J Balvin reveló qué pasó en la cena con Maluma y Britney Spears

De inmediato comenzaron las especualciones en redes sociales sobre una posible colaboración entre estos tres artistas de talla internacional. Según el portal ‘PageSix’, los intérpretes de ‘Qué pena’ y la cantante de ‘Baby One More Time’ estaban reunidos en el restaurante Zero Bond. Asimismo, afirmó en ese momento que: “los chicos le avisaron y ella y su grupo se unieron a ellos”.

Esta semana J Balvin reveló en una entrevista lo que ocurrió esa noche en la que se encontraron con Britney Spears. El reguetonero dijo al medio ‘E! News’ que tanto él como Maluma aprovecharon el momento para expresar su admiración hacia ella por la carrera musical que ha construido.