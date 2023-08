“Me abracé a la almohada”: Iván Lalinde habló sobre la muerte de su madre

“Yo el viernes 23 yo me iba para Medellín. Entonces era cambiar los tiquetes, para llegar antes… Y entonces fue como ¿nos vamos? ¿no nos vamos? Entonces yo fui como: vamos despacio, ya la mamá está en el cielo, ya no la vamos a revivir. Entonces me dijeron: ¿te esperamos? Y yo: ¿te esperamos pa’ qué? Me dijeron: pa’ que la veas. Y yo les dije: no, yo no voy a ver a mi mamá muerta. ¡No! Ya la vi viva. Muy viva. Yo no quería ver el cuerpo frío de mi mamá. Entonces yo le dije: no, no, no. No, ya de una vez que se despidan, que hagan todo el proceso de cremación y todo”, comentó en entrevista con el programa ‘Bravíssimo’.

Asimismo, reveló un momento muy íntimo con el que logró recordar a su madre.

“Entonces yo me fui para Medellín temprano. Y llegamos. Y cuando llego a la casa (…) saludé a mis hermanos. Había como mucha tranquilidad. Había como mucha paz en la casa. Y yo me metí al cuarto de ella pa´despedirme y el olor lo sentí. Y entonces abrí el clóset y ya no había nada. Y yo: wow. Me abracé como a la almohada, me quedé como una hora tranquilo, como respirándola (…)”, relató.