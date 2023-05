¿Margarita Rosa de Francisco es el amor platónico de Iván Lalinde?

“Oye, hablando de cómo te piden los autógrafos, ¿tú te mueres por alguien o le has pedido autógrafos a alguien?”, preguntó la conducta del programa Eva Rey.

Acto seguido el presentador Lalinde respondió sin titubear. “Obvio, pero no, no he pedido autógrafos, me da mucha pena porque desde que era periodista de entretenimiento me sentía así. Pero, por ejemplo, se lo pedí a Celia Cruz, le dije: ‘Yo me muero de la pena, pero yo me muero por usted, necesito que me firme este disco (…) fírmamelo’ y me lo firmó”.

En medio de la entrevista y ya entrando en confianza, el paisa realizó una confesión jocosa relacionada con su amor platónico. El presentador manifestó su admiración por Margarita Rosa de Francisco, quien a lo largo de su carrera se ha desempeñado como actriz, presentadora y escritora.