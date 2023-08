El Sayayín sí tiene repertorio y su hermano se lo cantó a Escola

Amparo Grisales y Pipe Bueno le dieron su voto de confianza y por eso el hermno de El Saya, tendrá la oportunidad de pertenecer a la escuela de ‘Yo me llamo’. El tema que interpretó fue ‘La voladora’, conocido también como ‘La nubecita’, el cual enloqueció al público , pero que causó varios gestos de disgusto a Escola, que se masificaron en el momento en que Pipe Bueno cantó un fragmento de una de las canciones.

“¿Ya se fue? ¿Igualito? ¿Por favor compren el disco?”, fueron algunos de los comentarios irónicos del argentino, que fue el único que pulsó el botón rojo; palabras que desataron varios comentarios en las redes, por parte de seguidores del concurso que están en desacuerdo.

“Ahí es donde se ve que el jurado no sabe”, “Señor Escola no todo es tango”, “Ese jurado no sabe de lo nuestro”, “El jurado no opinó nada porque no conoce de esa música” y “Primera vez que Escola escucha esa música”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

“Y será qué si tienes repertorio para este programa, solo tendrás esa canción y listo”, refutó el argentino al concursante.