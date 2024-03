Greeicy confiesa qué piensa de Camilo y por qué cree ganó ‘Factor Xs’

“En los ‘realities’ uno dice: ‘¿Qué va a pasar después de esto?’ Uno sabe que existe la posibilidad de que hasta ahí llegue, no tu camino en la música, porque podés vivir de la música y no ser el más reconocido del mundo. Vivir de la música, no necesariamente es ser el ‘Top 1’. Hay gente que vive de la música, es feliz y de repente hoy no los conocemos”, señaló la artista.

Sin embargo, enfatizó que tanto ella como Camilo han tenido carreras exitosas y están felices con sus logros individuales.

Lejos de envidias o comparaciones, Greeicy destacó que ambos han tenido éxito en el complejo mundo de la música y que cada uno está haciendo su propio camino.