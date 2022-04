Minuto a minuto Grammy Anglo 2022: Olivia Rodrigo ganó ‘Mejor nuevo artista’

8:20 p.m.: “El rapero favorito de tu rapero favorito”, NAS sube al escenario con una mezcla de sus clásicos ‘I Can’, ‘Made You Look’, ‘One Mic’ y ‘Rare’.

.@Nas walking all over the beat, putting his feet on the #GRAMMYs stage. pic.twitter.com/W9WhjPfDHU — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) April 4, 2022

8:15 p.m.: Olivia Rodrigo gana su segundo Grammy de la noche. Esta vez a Mejor nuevo artista.

8:03 p.m.: Billie Eilish rinde homenaje a Taylor Hawkins durante su presentación.

Billie Eilish delivers an incredible #GRAMMYs performance of ‘Happier Than Ever.’ pic.twitter.com/UChPtwkGQS — Pop Base (@PopBase) April 4, 2022

8:00 p.m.: El Grammy a Mejor álbum de música country lo ganó Chris Stapleton con ‘Starting over’.

7: 43 p.m.: Lil Nas X brilló en el escenario.

Postales de la presentación de @LilNasX, quien deslumbró en los #GRAMMYs por su presentación, llena de brillo y energía.



: @RecordingAcad



En vivo: https://t.co/7TGJ1zRSCM pic.twitter.com/nK0CFnVf7N — EL HERALDO (@elheraldoco) April 4, 2022

7:31 p.m.: ¡BTS en el escenario! El Army reacciona en redes:

HELLO OLIVIA AND BTS pic.twitter.com/g0vfwnW2QB

— flynn || b (@between11and25) April 4, 2022

7:28 p.m.: La canción del año es: ‘Leave the door open’ de Silk Sonic. El duo de Bruno Mars y Anderson Paak.

7:14 p.m.: ¡Luces prendidas con J Balvin y María Becerra! El ‘Latino Gang’ se toma la tarima de los Grammy. Colombia representada con el paisa, que también interpreta ‘In Da Ghetto’.

7:12 p.m.: ¡Olivia Rodrigo deslumbra a todos con ‘Drivers license’ en los Grammy!

olivia rodrigo delivered what needed to be delivered at the #GRAMMYs pic.twitter.com/qswAlt7C6m — a j g (@ANT0NYG) April 4, 2022

7:04 p.m.: Bruno Mars y Anderson Paak levantan el telón de la transmisión oficial de los Grammy Awards.

5:58 p.m.: La banda rockera Foo Fighters gana el premio a la mejor interpretación de rock por ‘Making A Fire’.

5:55 p.m.: ‘Leave The Door Open’, canción de Bruno Mars & Silk Sonic, gana el premio a la Mejor canción de R&B.

5:50p.m.: Artistas y bandas empiezan a desfilar por la alfombra roja de los Grammys 2022. Estos son algunos de los looks:

Billie Eilish, Doja Cat y Olivia Rodrigo ya desfilaron por la alfombra roja de los #GRAMMYs. Like si le gustaron sus looks.



: EFE. pic.twitter.com/clHec1nb8z — EL HERALDO (@elheraldoco) April 3, 2022

Alfombra roja - 64th Annual Grammy Awards.#GRAMMYS pic.twitter.com/Y4XPWLTL5g — BTS ARMYS HONDURAS (@BTS_016Honduras) April 3, 2022

5:49 p.m.: Tyler The Creator es el gaandor en la categoría Mejor álbum de Rap con ‘Call Me If You Get Lost’

4:59 p.m.: Ruben Blades gana Mejor álbum tropical latino con ‘Salswing’, producción en la que trabajó junto a Roberto Delgado & Orquesta.

4:45 p.m: Juanes se alzó con el Grammy a mejor álbum latino de rock o alternativo en la edición número 64 de estos premios por su trabajo ‘Origen’, en una categoría en la que también competía Nathy Peluso con ‘Calambre’ y C. Tangana con ‘El Madrileño’.

4:40 p.m.: El último tour del mundo’, álbum de Bad Bunny, se lleva el Grammy a mejor álbum latino urbano.