Gloria Trevi se pronunció sobre presunta defraudación fiscal en México

La cantante, de 55 años, dijo que las personas que generan empleos y recursos, como ella, deben “pagar impuestos de manera puntual” para que en su “querido México la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas".

"Así que cuenten con que se 'cuadrarán' cifras y no seremos como otros que incumplen con sus impuestos", finalizó.

Previamente, la cantante había emitido otro comunicado en que señala "estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar", declaró Trevi y explicó que el problema fiscal estaría relacionado con la demanda que presentó en Texas contra la empresa TV Azteca.

"La demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca, y demás vinculados de Grupo Azteca, no se va a retirar", señaló Trevi en su texto.