Jota Mario le dejó un regalo a su esposa que fue abierto casi 4 años después

“Yo sabía que esos poemas existían porque él una vez me los mandó. Lo que no sabía era que él en algún momento de su vida se tomó el trabajo de grabarlos con su voz y musicalizarlos. Cuando me encuentro esa carpeta y le doy ‘play’, vuelvo a oír la voz y dije ‘uy, Dios mío’ —le di— apagar”, recordó Fuentes con nostalgia.

Concluyó: “Hasta dos días antes de que cumpliera 4 años de muerto dije que ya era el momento. Puse la carpeta y oí cada uno de los poemas. Fueron 12 poemas”.