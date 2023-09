Gerard Piqué recordó que en su adolescencia trabajó como DJ y servía licor

Durante una entrevista con el streamer español, Ibai Llanos, Piqué contó que asistía a fiestas clandestinas antes de formar parte de las filas del FC Barcelona y de ser pareja de Shakira. Pero que además, servía los tragos y hasta hacía de DJ de un pequeño bar de Zaragoza.

“En Zaragoza había un local escondidito, un bar pequeño, ahí en el rinconcito. No te veía nadie. Se llamaba El Buscón, no sé si existe aún. El Buscón. No sabes lo que era [...] Hacía de DJ y todo”.

Acto seguido cuestionó Llanos: “Entonces, El Buscón... el dueño era Gerard Piqué Bernabéu, ¿no?”.