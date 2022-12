Georgina Rodríguez es amenazada por su hermana por no ayudarla

Patricia Rodríguez, la hermana de Georgina, la pareja del futbolista amenazó con revelar secretos de la modelo y su familia si no la ayudaba, pues pasa por un momento económico difícil.

Hace algunas semanas, en una entrevista en el programa ‘Socialité’ de ‘Telecinco’, la mujer indicó que se encuentra “arruinada” y que Georgina no le ha ofrecido ayuda para salir de la mala situación.

“A veces tengo para comer, otras no; a veces tengo para pagar el alquiler, otras no”, dijo en su momento.

Ahora, en otra entrevista en el mismo programa, Patricia aseguró que la esposa de Cristiano es “una mala persona” y que es falso que el jugador la haya ayudado con dinero para sus hijos.

"Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó”, dijo

Agregó que incluso le han comentado que Georgina estaría burlándose de su situación. “De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar”, relató.