Gabriela Tafur, exreina de Colombia, estudiará en la Universidad Stanford

“Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió. El trabajo duro y el esfuerzo sí pagan. Oficialmente haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: here I come!” , agregó en el la descripción.

Como parte de su crecimiento profesional la también abogada lanzó un libro denominada ‘Gabriela Tafur en todo su derecho: Una mirada de Colombia bajo una lupa real’ y estuvo disponible en las librerías en el año 2021.

En su cuenta de Instagram, la ex Señorita Colombia publicó varias fotos del proceso de aceptación y en varias de las imágenes su rostro expresaba felicidad.