Foo Fighters anuncia nuevo álbum y lanza canción dedicada a Taylor Hawkins

Fueron 10 los álbumes que grabó Taylor Hawkins con la icónica banda: Foo Fighters (1995), The Colour and the Shape (1997), There Is Nothing Left to Lose (1999), One by One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011), Sonic Highways (2014), Concrete and Gold (2017) y Medicine at Midnight (2021).

Asimismo, durante su carrera también colaboró en canciones y discos de otros artistas. En 2007 grabó la batería en el álbum Volume II: The World Of No Tomorrow, del grupo Coheed and Cambria, luego en 2010 acompañó a Slash en un disco solista, formando parte de los coros en la canción Crucify The Dead.

Además, mientras Foo Fighters se tomaba un descanso, fundó la banda Chevy Metal, en homenaje a bandas como Aerosmith, Deep Purple, Van Halen, Queen y Black Sabbath.