Sasha Calle, la Supergirl de ‘The Flash’ con ascendencia colombiana

Sasha Marie Calle es es una actriz estadounidense de 27 años que nació en la ciudad de Boston, de ascendencia colombiana por parte materna.

Cuando tenía 10 años se mudó a Colombia junto a su mamá donde duró dos años, antes de volver a su país natal.

Estudió en The American Musical and Dramatic Academy. Aunque su carrera como actriz ha sido corta, ha recibido elogios por su actuación en series como ‘The Young and the Restless’ de la cadena CBS.