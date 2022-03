‘Filósofo’, el barranquillero que domina la liga de freestyle en Colombia

‘Filo’, como lo llaman sus compañeros, oriundo de la Urbanización La Playa, aseguró que para él participar a una FMS es un sueño hecho realidad, porque era algo que desde hace mucho tiempo se merecía Colombia.

“Personalmente, es una bendición, es algo por la que Colombia ha venido trabajando hace mucho rato y muchos compañeros del gremio estaban haciendo mucho para que ese torneo viniera hasta acá. Es una oportunidad de demostrar que Colombia tiene un excelente y que Barranquilla es la excepción. Para eso estoy yo, para demostrar que Barranquilla no es la excepción”, dijo.

La FMS Colombia, con 12 competidores y que tendrá un total de 11 jornadas, en la que cada freestyler podrá sumar puntos para ir acumulando, ya cumplió su primera fecha, evento realizado en Medellín el mes pasado, donde Gerson se alzó con su primera victoria, ganándole ÑKO, siendo nombrado el MVP del día.

“Fue importantísimo, es comenzar pisando fuerte. Es como decir que vine a ganar, que no vine a verlo. Sé que todos son buenos, pero yo también soy de los mejores y es pisar fuerte. Me genera mucha confianza de que a pesar de haber tanto nivel, saber que tengo oportunidades de ganar y sacar adelante mi participación. Me da fuerza, me motiva para la FMS Internacional, que es la plataforma que todos queremos”, dijo Gerson sobra la primera jornada de la FMS, que además cuenta con competidores como Lokillo, Valles T, los venezolanos Chang, Letra y Gaviria, Eleven, entre otros.