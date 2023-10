Figuras como Feid y Alejandro Sanz asistirán a los Latin Grammy 2023

Además de estos nombres, la Academia Latina de la Grabación también confirmó que participarán otros artistas nominados como son los puertorriqueños Rauw Alejandro y Kany García y los mexicanos Carin León y Christian Nodal.

Los colombianos Camilo, Karol G y Shakira, con siete nominaciones cada uno, son los artistas con más opciones de premio en la próxima ceremonia de estos premios, la primera que se celebrará fuera de Estados Unidos.

Bizarrap llegará con seis candidaturas, mientras que con cinco lo harán su compatriota María Becerra, el español Pablo Alborán, el puertorriqueño Bad Bunny, Feid y la mexicana Natalia Lafourcade.

Alejandro Sanz, el español que más de estos premios atesora, concurrirá este año como aspirante en dos categorías.

Especialmente reñida será la categoría de grabación del año, con once candidatos, entre los que están "No es que te extrañe", de Christina Aguilera; "Carretera y manta", de Pablo Alborán; "Déjame llorarte", de Paula Arenas con Jesús Navarro; "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap con Shakira, y "Si tú me quieres", de Fonseca y Juan Luis Guerra.