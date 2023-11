Feid y Blink-182 encabezan el cartel del Festival Estéreo Picnic de 2024

Además, las canciones internacionalmente reconocidas del británico Sam Smith como "Too Good At Goodbyes" y "Stay With Me"; la compositora española Bad Gyal, la banda estadounidense Thirty Seconds to Mars o la revolución creativa y cultural de M.I.A son otros grandes atractivos del festival.

Dove Cameron, Hozier, Gabriela Ponce, Jaden o Kevin Kaarl, todos ellos artistas de la actualidad que tienen gran impacto musical, también harán parte de la nómina de cantantes que se reunirán, como ya pasó este año, en el Campo de Golf Briceño 18 en las afueras de Bogotá.