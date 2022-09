‘All the Beauty and the Bloodshed’, gran ganadora de la 79 Mostra de Venecia

El documental "All the Beauty and the Bloodshed", de Laura Poitras, sobre la crisis de opioides en Estados Unidos, ganó hoy el León de Oro de la 79 edición del Festival de Venecia.



Es el segundo documental que se lleva el premio principal de Venecia tras "Sacro Gra", de Gianfranco Rosi, que lo ganó en 2013.



La presidenta del jurado de esta edición, Julianne Moore, se mostró muy emocionada al anunciar el premio al filme de Poitras, que utiliza la vida de la fotógrafa Nan Goldin para hacer un paralelismo entre las muertes causadas actualmente por los opioides y las que causó el sida en los años ochenta.