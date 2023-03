Así sorprendió Saruma a la hija mayor de Andrea Valdiri en su cumpleaños

Isabella, iniciando marzo cumplió 12 años y Saruma no desaprovechó para darle su regalo. No obstante, no esperó a que llegar a casa y fue hasta el colegio donde estudia para sorprenderla frente a todos sus compañeros.

Junto a su madre y a la profesora de violín de Isabella, Saruma iba grabando toda la sopresa. “Vamos a llegarle de sorpresa a recogerla... ya estamos en el colegio, estamos esperando a que salga”, dijo.

Cuando la hija mayor de Valdiri sale de la institución educativa, Felipe se baja de su carro con varios globos en la mano y un muñeco. La profesora empezó a tocar con el violín el ‘Feliz Cumpleaños’, mientras a la adolescente se le notaba apenada.