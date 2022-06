Evaluna y otras famosas que se comieron su placenta

La reconocida modelo estadounidense Kim Kardashian, también optó por comer la placenta tras el embarazo de su hijo Saint West.

La empresaria, quien al igual que Evaluna consumió la placenta por medio de pastillas, expresó a través de sus redes sociales que “cada vez que tomo una pastilla siento una inyección de energía y me siento saludable y bien”.

My experience eating my placenta is up on my app! https://t.co/0aC3YXxIgv pic.twitter.com/xcCEtVCvzb