Familia de Piqué habría dicho que desean que Shakira “desaparezca”

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen”, es parte de la polémica letra.

En el nuevo ‘hit musical’ que cuenta con más de 129 millones de vistas en YouTube en solo 4 días, ese escuchan frases como: “Yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”; la cual menciona indirectamente al exfutbolista del Barcelona. A esta se suma “Cambiaste un Ferrari por un Twingo/ Cambiaste un Rolex por un Casio”; en la que se hace una comparación entre las marcas.

Recientemente, medios españoles registraron que en la casa de la barranquillera un objeto extraño apuntaba a la casa hacía la casa de sus ex suegros, quienes son vecinos de la intérprete de ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’.