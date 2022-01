Exreina del Carnaval revela que fue discriminada por su acento costeño

Sin embargo, comenta que una profesora que estaba como invitada se le acercó y le dijo en frente de todo el salón: “Te voy a aconsejar que mejor te retires de esta carrera y pares de estudiar derecho. A ti no te va a ir bien en la vida con ese acento. Me molesta demasiado la manera en que hablas. No creo que nadie te vaya a contratar”.

La joven recuerda que tras el comentario de la docente otro profesor habló y la defendió agregando que a él sí le gustaba el acento costeño que ella tenía.

Mendoza también recordó que otra oportunidad una profesora le puso un lápiz en la boca porque también le molestaba el acento que tenía.