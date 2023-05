Pobreza y líos: a estos actores de ‘Padres e Hijos’ no les ha ido bien

No obstante, a pesar de lo querida que fue la serie, hubo varios miembros de su elenco que, tras salir de la producción, no pasaron una vida tan agradable. Como lo fue el caso de Ana María Beltrán, Naren Daryanani, Andrés Fierro, Haydée Ramírez y Rafael Londoño; a quienes no se les volvió a ver actuar, o por lo menos no en papeles conocidos.

En lo que respecta al caso de Andrés Fierro, quien interpretaba a Esteban, hijo de Gabriela, a pesar de que se consideró que tendría un futuro perfecto por su belleza. En la realidad no pudo haber sido más distinto.

Fierro sí ha sido foco mediático los últimos años, pero no precisamente por ninguna producción en la que esté trabajando, sino más bien por las denuncias de presunta violencia doméstica que hizo la actriz Zulma Rey en su contra y la denuncia por supuesta desatención del cuidado de su hijo con exparticipante del Desafío, Natali Ortiz.

Por otro lado, quien tampoco llegó a tener una vida tan buena luego de salir del programa fue Naren Daryanani, Federico Franco en la serie, quien a pesar de que continuó intentándolo en la actuación y logró consolidarse como un galán en los años 90, tuvo algunas complicaciones en su salud que lo dejaron en la pobreza.

Daryanani quedó sin un testículo tras un accidente que tuvo en medio de un partido de fútbol. El actor decidió no operarse inmediatamente después de lo ocurrido y esta decisión le jugó en contra, pues al final terminó teniendo que extirparlo en una cirugía que casi acaba con su vida y, debido a los gastos médicos con los que tuvo que correr luego, también quedó sin dinero.

Del mismo modo, otro de los miembros del elenco a quien se le tenía previsto un futuro prometedor en el mundo de la actuación fue a Haydée Ramírez, quien protagonizó el programa. No obstante, tras la renuncia de Luz Stella Luengas, no volvió a brillar como otros de los personajes.

A diferencia de los otros actores ella sí pudo participar en otras producciones como: ‘Corazón valiente’ y ‘¿Quién mató a Patricia Soler’; sin embargo, su actuación pasó sin pena ni gloria y no pudo consolidar de nuevo su carrera, por lo que hoy también está alejada de los reflectores.