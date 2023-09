Esto dijo hija de niñera de los hijos de Shakira tras aparecer en ‘El jefe’

Tras el lanzamiento de 'El jefe', varios fueron los elementos llamativos que protagonizaron la canción, desde abordar la realidad migratoria, hasta incluso lanzarle un dardo al exsuegro.

Sin embargo, Joan Piqué no fue el único 'salpicado' en el tema musical. Los internautas no pasaron por desapercibido el nombre de Lili Melgar. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice uno de los versos.

Y es que la mujer fue la niñera de sus hijos Milan y Sasha. En varias imágenes compartidas en redes sociales, se le observa llevando el coche de uno de los niños y hasta cargar al menor en un partido de fútbol.